Foragido por homicídio em Formoso do Araguaia é preso em Gurupi

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) prendeu na manhã desta quinta-feira, 21, na cidade de Gurupi, um homem de 22 anos, o qual é investigado pelo crime de homicídio, fato ocorrido em Formoso do Araguaia. A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão e está inserida no contexto da operação Paz, que é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O mandado foi expedido pela Vara Criminal de Formoso do Araguaia, no dia 8 de março deste ano. Com base nas informações levantadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, foi possível localizar o paradeiro do indivíduo.

Após ser capturado, o indivíduo foi apresentado na 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi. Depois de realizados os procedimentos legais cabíveis, o investigado foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.