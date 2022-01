O homem foi localizado nesta terça-feira, 18, em uma residência no setor Medeiros. Além dele, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

da redação

Após denúncia de que em determinada residência no setor Medeiros estava um foragido da justiça e que no mesmo local era constante a prática do crime de tráfico de drogas a equipe de Força Tática, junto à equipe do BP Choque, Tático cães, CPU, Cmt e Sub Cmt do 4° BPM, ALI, VTR do Sol Nascente que estavam em operação foi feito a abordagem ao indivíduo suspeito e confirmado ser o autor de um homicídio praticado em 2017, motivo pelo qual havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

Em ato contínuo, foram presos outros dois indivíduos, os quais na abordagem foram identificados como autores do crime de tráfico e com eles foi apreendido substâncias análogas a “crack”, dinheiro e outros objetos.

Dessa forma, todos os envolvidos e objetos foram conduzidos a Central de Flagrantes onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e cumprido o mandado em aberto.