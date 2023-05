da redação

O delegado titular da 94ª DP, João Paulo Sousa Ribeiro, informou que o homem estava com um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo Criminal da Comarca de Peixe, pelo homicídio do jovem Elis Daniel de Souza Gomes, de 22 anos, praticado no dia 12 de março deste ano, na Chácara Patizal, cerca de 30 km da Vila São Miguel, na zona rural do município de Peixe.

As investigações da Polícia Civil revelaram que o pai dele também foi indiciado por participação no crime. Após o cometimento do crime, os dois homens fugiram do local. O pai já está preso, desde o dia 23 de março, em uma Unidade Penal em Gurupi.

“O pai foi preso alguns dias depois do crime, mas o filho que estava foragido, acabou capturado pela Polícia Militar do Estado do Pará na última quinta-feira, 11, depois de ter sido abordado na zona rural do município de Cumaru do Norte, portando uma arma de fogo, um revólver calibre .38”, explicou o delegado.

A arma apreendida tem as mesmas características daquela usada no crime em Peixe. “Por isso, serão tomadas providências visando o exame pericial da referida arma de fogo para que possa ser confrontada com os vestígios coletados no local do crime, para constatar se é ou não a mesma arma”, afirmou o Delegado.

Possível Motivação

A autoridade policial destaca que a conclusão do inquérito policial apontou que a vítima morava em Palmas e conheceu uma jovem de 24 anos pela internet, moradora da região da Vila São Miguel. Dias antes do crime, a vítima viajou de Palmas para Peixe, conheceu a jovem e já deram início a um relacionamento amoroso, inclusive, estavam morando juntos na chácara da família dela, na zona rural de Peixe.

“Ocorre que a jovem e o suspeito tiveram um breve relacionamento no final do ano passado, o que pode ter motivado o crime, pois, no dia do fato, o suspeito foi à chácara e descobriu o novo relacionamento da jovem, embora, segundo testemunhas, ele não demonstrasse ciúmes no período que esteve no local, inclusive, passou a tarde bebendo com a vítima”, ressaltou o delegado.

No entanto, mais tarde, o suspeito atraiu a vítima para a chácara dos pais dele, com a promessa de um emprego na fazenda onde estava trabalhando, e no local, executou a vítima com seis disparos de arma de fogo, sendo que quatro atingiram a cabeça e dois no tórax.

Após a prisão, o homem foi recolhido ao Centro de Recuperação de Redenção (CPR), no Estado do Pará, e será recambiado para o Estado do Tocantins, onde ficará à disposição do Juízo Criminal de Peixe para responder à ação penal em curso.