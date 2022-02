A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deic-Gurupi), nesta quarta-feira, 16, por volta das 19 horas, prendeu um homem, 40 anos, foragido da justiça do Estado do Maranhão, com duas condenações pelo crime de tráfico de drogas. Após investigações realizadas pela 8° Deic, em mais uma ação integrada da operação Hórus, do Ministério da Justiça, ele foi localizado e preso na cidade de Formoso do Araguaia.

da redação

Segundo o delegado da 8ª Deic, Rafael Falcão, no momento da abordagem, o acusado apresentou documento falso para os policiais, sendo confirmado pelos agentes o crime de uso de identidade falsificada. “O foragido foi preso em flagrante com envelopes de cocaína, maconha, além de mudas da erva plantadas em vasos ornamentais. No local foi encontrado embalagens sob medidas que possivelmente seriam usadas para embalar porções fracionadas de drogas, mais de R$ 2,9 mil em dinheiro e duas munições calibre 38. O homem também foi autuado por crime ambiental, pois estava de posse de um jabuti vivo”, relata a autoridade policial.

O foragido foi encaminhado à Central de Flagrantes de Gurupi, onde está sendo autuado pelos crimes de tráfico de drogas, uso de documento falso e crime ambiental. Com o mandado de prisão cumprido, o acusado está à disposição do Poder Judiciário do Maranhão e Tocantins.