da redação

As investigações coordenadas pela Polícia Civil do DF iniciaram logo após o crime, até que os policiais localizaram o suspeito em Araguaína, escondido na casa de parentes. A partir daí acionaram a Polícia Civil do Tocantins e em uma ação conjunta entre as duas forças, o homem foi preso na tarde desta quarta-feira.

“A ação conjunta e integrada foi fundamental para o êxito da operação e para a resposta à sociedade no que se refere a um crime tão grave”, pontuou o delegado Bernardo Pinto, que participou da prisão e prestou apoio em toda a operação, fazendo a intermediação entre as equipes de Araguaína e do DF.

O agente de polícia – classe especial da PCDF, Adonias Ximenes, que é referência na investigação de homicídios, também destacou a importância do trabalho conjunto para o êxito da operação. “O trabalho de investigação se iniciou na 31ª DP de Planaltina, em seguida foi feito contato com a PCTO, cujo apoio foi fundamental para o sucesso da operação. Isso demonstra a importância da atuação conjunta das polícias judiciárias. Agentes, escrivães, delegados, enfim, todos policiais civis envolvidos foram de fundamental importância”, destacou o agente Ximenes.

A operação contou com a participação de mais três policiais do DF, entre eles, o delegado Brunno Oliveira e Silva. Além da delegada regional de Araguaína, Ana Maria Varjal, e do delegado da 2ª DHPP, Adriano de Aguiar Carvalho, com suas respectivas equipes.

O preso foi conduzido à Casa de Prisão Provisória de Araguaína, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário do Estado de Goiás, que decidirá sobre o recambiamento do mesmo.