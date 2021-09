Share on Twitter

A Polícia Civil por intermédio da 88° Delegacia de Gurupi prendei na manhã de hoje (02) no setor Central um homem de 27 anos, que estava foragido da justiça.

por Régis Caio

Após denuncia anônima a equipe do 88°DP localizou o homem que estava foragido desde agosto deste ano quando descumpriu medidas protetivas no município de Formoso do Araguaia.

O fugitivo será recolhido na CPP local onde ficará a disposição da Justiça Tocantinense.