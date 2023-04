da redação

Trata-se de um indivíduo que responde a processos por vários crimes e que também já possuía condenação transitada em julgado. “Ele cumpria pena em regime semiaberto, mas deixou de seguir as determinações judiciais, o que ensejou a decretação da prisão em regime fechado”, disse a autoridade policial.

Após investigações das equipes da 84ª DP, o paradeiro do indivíduo foi descoberto. Desse modo, houve o compartilhamento de informações com a Polícia Civil do Estado de Goiás, que por sua vez conseguiu localizar o homem, na tarde de hoje e efetuar a captura do mesmo. Após a realização das providências legais cabíveis, o foragido da Justiça foi recolhido ao presídio local, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.

“Trata-se de um indivíduo de extrema periculosidade, que responde a vários inquéritos policiais por crimes muito graves e que agora, retornará para o Tocantins onde reiniciará o cumprimento da pena, mas desta vez em regime fechado”, disse a delegada.