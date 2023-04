Share on Twitter

Share on Facebook

Por Redação

“Trata-se de um crime de roubo, tipificado pelo Art. 157, do Código Penal, e que teria sido praticado pelo homem, no ano de 2018, na cidade de Araguaína”, disse a autoridade policial. Após diligências, o homem foi encontrado e preso, em virtude de cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Logo após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Araguaína, cidade para onde será recambiado a fim de que responda pelo crime que lhe é imputado.

Conforme explica a autoridade policial, a prisão faz parte da semana Hórus, que está sendo deflagrada pela Polícia Civil no Sul do Estado e tem por finalidade capturar foragidos da Justiça, combater o tráfico de drogas, roubos de cargas, dentre outros tipos de delitos. “Com a intensificação das ações da PC-TO, esperamos localizar e prender mais pessoas com mandado de prisão em aberto e também apreender, drogas, armas de fogo, veículos furtados ou roubados, dentre outros itens”, pontuou a autoridade policial.