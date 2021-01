Flutuante e barco viram no lago de Palmas

No barco que virou estavam quatro pessoas, todas da cidade de Confresa (MT). Quatro dessas pessoas foram resgatados por outra lancha que passava pela região e uma segue desaparecida.

Da redação

A informação inicial era de que outra embarcação, um flutuante com cerca de 30 ocupantes, também teria virado, mas ele acabou sendo resgatado pelos Bombeiros antes de sofrer danos mais sérios ou virar. O flutuante está na margem do lago, do lado de Luzimangues. As pessoas que estavam a bordo não ficaram feridas.

Os Bombeiros relataram ainda que identificaram uma grande quantidade de lanchas no lago e que receberam chamados de outras embarcações com dificuldades durante a tempestade.

