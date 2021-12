Com o objetivo de garantir a fluidez do trânsito, a redução de acidentes e o aumento de segurança nas rodovias federais que cortam o estado do Tocantins, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou entre os dias 23 e 26 de dezembro, ações específicas de fiscalização e educação para o trânsito. Como resultado, agora divulga o balanço da Operação Natal 2021, encerrada às 23h59 deste domingo (26).

da redação

Durante os quatro dias de intensa fiscalização das condutas que geram o maior risco de letalidade, a PRF registrou a redução em todos os índices (acidentes, feridos e mortos) quando se comparado com a Operação Natal de 2020.

Neste ano, foram contabilizados 04 acidentes e nenhum grave, enquanto em 2020 foram 06, sendo dois deles graves. Já sobre o número de pessoas feridas, no ano passado houveram os registros de 02 ocorrências e nenhuma no ano atual.

A redução de 100% ficou por conta das mortes que em 2020 e no mesmo período, houve o registro de 01 vítima fatal, contra zero em 2021.

Por outro lado, os flagrantes expressivos de embriaguez ao volante neste ano, em que 10 condutores foram abordados conduzindo veículo sob efeito de álcool, superaram os dados do ano passado onde 02 pessoas foram autuadas, registrando um aumento de 400%.

A Operação Natal 2021 é parte integrante da Operação RODOVIDA que visa concentrar esforços para reduzir a violência do trânsito. O programa vai até março de 2022 e contará ainda com as ações de fiscalização durante as festividades alusivas ao réveillon e carnaval.