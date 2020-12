Final de ano| PM fará operações em todo estado para coibir criminalidade

A Polícia Militar do Tocantins inicia nesta sexta-feira, 18, a Operação “Boas Festas 2020” que será executada em duas fases: Operação Natal Seguro e Operação Réveillon, que se estende até o dia 02 de janeiro de 2021.

da redação

A Operação “Boas festas 2020” consiste no emprego dos meios e efetivos operacionais e administrativos necessários para desenvolvimento do policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, em regime ordinário, procedendo à presença operacional em áreas comerciais de grande fluxo de pessoas em razão das comemorações de final de ano. Apesar das recomendações dos órgãos de saúde, devido a pandemia da Covid-19, tende a ter um aumento no fluxo de pessoas.

Serão intensificados os policiamentos ostensivos e preventivos e realizados bloqueios de vias e rodovias, blitz, abordagens a pessoas e veículos e ações educativas a fim de coibir a prática de crimes em todo o Estado.

Segundo o comandante geral da PM, coronel Jaizon Veras Barbosa, “a PM estará nas ruas fazendo seu trabalho de promover a segurança pública e inibir a prática de crimes. Em relação à pandemia, esperamos que as pessoas ajam com cidadania e tenham consciência do período em que estamos vivendo de distanciamento físico e evitem aglomerações nos comércios e áreas urbanas”.