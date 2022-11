da redação

No Tocantins, 1205 veículos e 1525 pessoas foram fiscalizadas através de procedimentos de abordagem, esses valores são superiores a 200% das abordagens realizadas na mesma operação do ano de 2021. Acréscimos também foram obtidos nas realizações de testes de alcoolemia, com o registro de 893 efetuações do teste de etilômetro, valor que equivale a aproximadamente 18 vezes do número obtido no mesmo feriado em 2021.

Ainda fazendo comparações com a operação anterior, obteve-se redução de 75% no número de acidentes de trânsito, com registro de 2 acidentes. Um deles, ocorreu na tarde da sexta-feira (11) em Gurupi/TO, resultando no atropelamento de um pedestre, que veio a óbito no local.

Com relação às infrações de trânsito, os dados superaram os obtidos em 2021, com 120 autos realizados por ultrapassagem indevida, 30 pessoas, incluindo condutores e passageiros, sem cinto de segurança e 13 crianças sem dispositivos de retenção.

Além disso, 23 pessoas se recusaram a realizar o teste de alcoolemia, valor superior ao triplo de recusas registradas no ano anterior. Vale ressaltar, que quem se recusa a realizar o teste de etilômetro é submetido às mesmas penalidades do indivíduo que tem o teor alcoólico constatado ao efetuar o teste.

No combate à criminalidade, ocorreram 7 detenções, sendo uma delas proveniente da conduta de dirigir em estado de embriaguez.

Além dessas ações, a PRF realizou o monitoramento de pontos de manifestações nas rodovias. Não foram registrados pontos de interdições nas rodovias e estradas federais do estado do Tocantins. Em Paraíso do Tocantins/TO, alguns manifestantes, cerca de 20 pessoas, se aglomeraram nas margens da rodovia, não interferindo no fluxo da via.

Os resultados deste ano evidenciam os esforços da PRF, por meio da valorização de atividades de fiscalização de trânsito e combate à criminalidade, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.