Por Wesley Silas

O corpo da mulher foi encontrado a 2km da divisa do município de Gurupi com Formoso do Araguaia pela Polícia Militar após denúncia. A vítima estava praticamente despida, apenas de blusa e soutien. A calça e a calcinha se encontravam amarradas ao redor do seu pescoço. A morte se deu aparentemente por asfixia” informou a Polícia Civil após ser chamada para realizar a perícia.

Segundo a Polícia, junto ao cadáver não fora encontrado nenhum documento de identificação da vítima.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os exames periciais.

O IML transportou o corpo para Gurupi.