Familiares e amigos de presos protestam contra fechamento da Cadeia Pública de Peixe

Na manhã desta segunda-feira, 23, moradores de Peixe juntamente com os familiares dos reeducandos da cadeia pública de Peixe-TO, fizeram uma manifestação pacífica em frente à cadeia em defesa da permanência da unidade no município, ocasião em que fizeram uma abaixo assinado que será enviado ao Governo do Estado.

por Josevan Barbosa

A cadeia pública de Peixe-TO, atende os municípios de jaú do Tocantins e São Valério e suas instalações foram recentemente reformadas com a ajuda da comunidade e se encontra em boas condições.

Segundo informações dos funcionários da delegacia a decisão de fechamento foi da secretaria de cidadania e justiça conforme informações extra oficiais o processo administrativo para o fechamento da unidade prisional que inclusive já foi encerrado.

De acordo com os familiares e funcionários o impacto será gigantesco, pois, além do município de peixe ser afetado com essa decisão as cidades de jau do Tocantins e São Valério também serão afetadas. Principalmente no tocante não apenas as transferências dos internos durante essa pandemia. Mas, também a segurança pública, já que a polícia civil e militar não dispõe de pessoal e viaturas para realizar o deslocamento de presos para outras localidades. Outra questão essencial do impacto está voltado para às condições econômicas desfavoráveis dos familiares que não poderão visitar regularmente seus familiares