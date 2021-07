por Wesley Silas

O trabalhador rural, Gilvan Dias dos Santos, 25 anos, residente na Avenida Rosa Nunes de Souza, no município de Santa Rosa do Tocantins foi assassinado pelo seu conhecido de infância, Edmilson Sales Rodrigues, com golpes de arma branca (faca) por volta das 04hs da terça-feira, 06, após se envolver em uma confusão no setor Mangueirão no Bar do Zeilton.

Segundo relatos de moradores, os dois estavam jogando sinuca quando começaram discutir, evoluiu para agressão física e resultando no homicídio de Gilvan por Edimilson Sales, que encontra-se foragido.

“Eles estavam jogando sinuca em bar e terminaram brigando e o Edmilson deu 6 facadas no meu irmão Gilvan”, disse a irmão da vítima, Vilma Pereira dos Santos. Em seguida ele pediu ajuda para encontrar o acusado da morte: “Me ajude divulgar a imagem deste marginal que matou meu irmão aqui em Santa Rosa do Tocantins”, pediu Vilma Pereira.

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), informou ao Portal Atitude que está realizando o procedimento investigatório preliminar e já instaurou Inquérito Policial, determinando juntada de laudos e expedição de Ordem de Missão, a fim de que o fato seja investigado. Informamos ainda que caso em questão foi registrado na 11º Central de Atendimentos da Polícia Civil, em Porto Nacional.