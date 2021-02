O acidente foi na tarde deste sábado (13) na BR-242 no município de Formoso do Araguaia, no sul do estado.

Segundo amigos do ex-prefeito de Gurupi, Abdalla perdeu o controle do carro que estava e veio a capotar. O carro chegou a sair para fora da pista.

Apesar do susto, ele não se feriu e passa bem, apenas danos materiais.