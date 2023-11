Ex-governador Mauro Carlesse e servidores da SSP viram réus em denúncia do MPE por tráfico de drogas e organização criminosa

Esses e outros crimes culminaram no afastamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e posterior renúncia do ex-governador, no dia 11 de março de 2022. O documento informando a renúncia foi protocolado na Assembleia Legislativa, duas horas antes do segundo turno da votação no processo de impeachment que levaria a abertura de um Tribunal Misto para julgar o então governador por crimes de responsabilidade.

O processo corre na Justiça desde o início do ano passado. No primeiro momento, a denúncia foi enviada para a 4ª Vara Criminal de Palmas, que se declarou incompetente para julgar o caso. Durante um ano, o processo chegou a ser enviado para Varas Criminais de Palmas e Gurupi.