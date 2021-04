Investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (DEAMV), de Guaraí, na região Centro-norte do Estado, levaram à prisão de um homem de 50 anos, nesta terça-feira, 27. Suspeito de cometer estupros de vulneráveis contra pelo menos três crianças, em Guaraí, o indivíduo foi capturado, por policiais civis da DEAMV, com apoio de agentes da 47ª e 48ª DP.

da redação

Comandada pelo delegado, Andreson Alves de Sousa, as investigações foram desencadeadas após uma das vítimas ter denunciado abuso sexual, pelo período de mais de um ano. Com o aprofundamento das investigações e de posse de mandados de busca e também de prisão do investigado, os policiais foram até o imóvel do possível autor e após adentrar em um dos quartos, perceberam que o suspeito anotava o nome de suas vítimas no chão e, posteriormente, praticava masturbação sobre eles.

Em razão da quantidade de nomes encontrados escritos no chão do quarto, a Polícia Civil trabalhava com a possibilidade da existência de mais vítimas, além das três que já foram localizadas. Conduzido à delegacia, o homem confessou ter abusado sexualmente das crianças. O suspeito está preso na Casa de Prisão Provisória de Guaraí, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.