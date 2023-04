Share on Twitter

Share on Facebook

da redação

Em razão do acontecido, o jovem começou a demonstrar um comportamento diferente, gerando receio no local. Após a comunicação do fato à polícia, foi iniciada uma minuciosa investigação a qual revelou que a vítima, inconformada, planejava executar uma vingança contra os autores.

“De imediato, todas as providências no âmbito da Polícia Civil foram tomadas e após concluído, o procedimento foi remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a realização dos procedimentos legais que se fizerem necessários. A Unidade Escolar foi oficiada para proceder com a imediata transferência dos envolvidos para outros estabelecimentos de ensino.

“A pronta intervenção da Polícia Civil, por meio de uma investigação célere e eficiente, evitou que um mal maior pudesse ter ocorrido, uma vez que trata-se de um caso grave”, frisou o delegado José Lucas.