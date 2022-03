O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, esteve em Araguaína nesta manhã de terça-feira, 22. Junto com o prefeito Wagner Rodrigues, ele vistoriou a ampliação e modernização do Aeroporto Regional de Araguaína, obra que tem parceria com o Governo Federal.

Durante a visita, Bolsonaro destacou que as melhorias realizadas no aeroporto beneficiarão toda a Região Norte do país. “Estou encantado com Araguaína e com a receptividade da população, vamos continuar juntos contribuindo com essa cidade que é uma das mais importantes para a Região Norte do Brasil”, disse o presidente.

O prefeito Wagner Rodrigues reforçou que a parceria entre Município e Governo Federal tem garantido a execução de várias obras do Município. “Nós só temos que agradecer ao Bolsonaro pelo empenho dedicado à nossa cidade e reforçar que continuamos trabalhando com qualidade e técnica para seguir garantindo investimentos para Araguaína”, destacou Wagner.

A primeira etapa de modernização do Aeroporto Regional de Araguaína alcançou quase 60% de execução. O trabalho realizado nesta fase corresponde ao serviço de drenagem e terraplanagem para a regularização de faixa de pista, áreas de segurança das cabeceiras e do fim da pista, além da implantação das cercas de segurança.

Investimentos

Para esta etapa estão sendo investidos R$ 10,8 milhões e a previsão é que o trabalho seja concluído ainda neste primeiro semestre de 2022, dando início à segunda etapa da obra após a aprovação dos projetos e abertura de uma nova licitação. Ao todo, serão R$ 49 milhões em investimentos, sendo 93% do Governo Federal e 7% de contrapartida do Município.

Com a segunda etapa, serão duplicados o pátio de aeronaves e o terminal de embarque e desembarque, além da reforma da seção contra incêndio e equipamentos para auxílios à navegação, implantação do PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), última exigência da Azul Linhas Aéreas para que opere voos a jato no Município.

“Essa obra vai favorecer mais conforto e segurança aos passageiros, além da vinda de mais empresas aéreas para desenvolvimento econômico de toda região. Já temos uma carta de intenção da Azul informando o início de operação com aeronaves a jato assim que a modernização estiver concluída. Vamos correr para que isso aconteça o mais breve possível”, reforçou o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues.

O aeroporto é gerenciado pela Esaero e opera atualmente com o serviço da empresa aérea VoePass em parceira da Gol Linhas Aéreas.

Outros convênios

Os convênios ativos com o Governo Federal somam mais de R$ 328 milhões, entre emendas parlamentares e propostas voluntárias, para obras e aquisições que estão em licitação, execução, fase de projeto ou já tiveram conclusão.

Dentre as obras estão as já concluídas, como a Via Lago e o Complexo Esportivo Beira Lago. Em execução há a 2ª etapa da Via Norte, que fica entre os setores Araguaína Sul e Costa Esmeralda, e a Escola de Tempo Integral da Vila Azul. Em fase de licitação, Araguaína tem a canalização do Córrego Baixa Funda e o calçadão da Avenida Cônego João Lima. Com recursos garantidos e em fase de projeto há obras como a infraestrutura do Setor Sonhos Dourados.