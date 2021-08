Neste último final de semana a Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos após denuncia de várias vítimas que sofreram estelionato nas cidades de Palmeirópolis-TO e Minaçu-GO.

da redação

Uma das vítimas acionou a Polícia Militar e informou que o autor havia abastecido o veículo no Posto de Combustível de Palmeirópolis e teria tentado forjar o pagamento com um pix falso.

Com a presença da PM, o suspeito do estelionato pediu para que o frentista retirasse o combustível de seu veículo. Os militares realizaram uma busca no interior do veículo e encontraram diversas bebidas alcoólicas, que segundo o homem havia adquirido na cidade de Minaçu-GO.

A PM entrou em contato com o estabelecimento comercial em Minaçu, com a finalidade de confirmar as informações e foi relatado que o autor havia comprado as bebidas por meio fraudulento, pois até aquele momento o pagamento não havia sido creditado. Os militares descobriam ainda que o homem havia tentado aplicar outro golpe em uma oficina mecânica no mesmo município.

No momento em que os militares estavam realizando o registro da ocorrência, uma mulher entrou em contato com a PM informando que o homem havia lhe enganado, pois comprou o seu veículo e realizou o pagamento de forma fraudulenta, via TED, porém o dinheiro não havia sido creditado em sua conta.

O suspeito foi detido e conduzido à Central de Flagrantes em Alvorada, e autuado pelo crime de estelionato, os bens serão restituídos às vítimas.