A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de ação deflagrada nesta terça-feira, 27, pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), sob a coordenação dos delegados Rossilio Souza Correia e Ronan Almeida Souza, efetuou a prisão de um homem de 41 anos, investigado pela prática de diversos crimes de estelionato.

O indivíduo foi capturado mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva. Conforme explica o delegado Rossilio, as investigações da PC-TO revelaram que o homem já causou significativos prejuízos, após o uso de conversa enganosa e se utilizar de artimanha para induzir as vítimas em erro. Os crimes vinham sendo realizados pelo mesmo, principalmente na região central do Estado.

“Com o aprofundamento das investigações foi possível apurar que, há anos, esse indivíduo vem aplicando golpes na praça, se utilizando das mais variadas formas, sendo os principais: compra de tratores e máquinas agrícolas usando documentos falsos e cheques sem fundos e sustados; estelionato eletrônico; estelionato na compra de gado e arrendamento de fazendas; estelionatos na compra de imóveis dentre outros crimes”, ressaltou o delegado Rossilio.

Os últimos crimes praticados pelo investigado ocorreram entre os meses de fevereiro e maio deste ano, a exemplo da compra de um trator junto a uma concessionária de Palmas, no valor de R$ 780 mil, com a utilização de documentos falsos.

As investigações também revelaram ainda que o golpista adquiriu um trator e uma máquina agrícola na cidade de Dois Irmãos com uso de cheques sustados, causando prejuízo à vítima no valor de no valor de R$ 480 mil, além da tentativa de estelionato na compra de dois tratores de esteira, fatos ocorridos no mesmo município.

“É oportuno ressaltar que consta no sistema da Polícia Civil do Tocantins dezenas de Boletins de Ocorrências, bem como diversos procedimentos cíveis, os quais revelam, de forma inequívoca, que esse investigado é contumaz na prática reiteradas de estelionatos no Estado do Tocantins”, frisou o delegado Ronan Almeida.

“Na tentativa de se livrar das penas do processo crime, o investigado tenta desqualificar o tipo penal do estelionato para desacordo comercial. Com isso, evitam que muitas das vítimas procurem a polícia para registrar os boletins de ocorrências pelo crime de estelionato”, complementa o delegado Rossilio.

A prisão preventiva é por tempo indeterminado e, após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o preso foi encaminhado à Unidade Penal Regional de Palmas, onde permanecerá custodiado e ficará à disposição da Justiça.

O delegado Rossilio frisa que a prisão do homem é de vital importância para as investigações e também para que o mesmo pudesse ser impedido de praticar novos golpes de estelionato. “A ação de hoje visa trazer ainda mais elementos para o inquérito policial, no sentido de fornecer todos os elementos técnicos investigativos, para que esse indivíduo possa responder por todos os atos ilegais que praticou e que tantos prejuízos já causaram a empresários que foram enganados por ele em todo o Estado”, concluiu.