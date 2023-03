Por Wesley Silas

Após levantamento em conjunto entre o 6º e 1º Batalhões da Polícia Militar do Tocantins, o estelionatário Jalles dos Santos Cirqueira que estava com mandado de prisão em aberto e foi localizado pela Polícia na tarde de segunda-feira, 06, no setor Cannaã, na região Sul de Palmas.

Conforme apurou a reportagem do Portal Atitude, Jalles Cirqueira, é acusado de dar um golpe na negociação de 773 toneladas de adubos, no valor aproximado do dólar da época, sendo 386,5 toneladas de MAP115200, e 386,5 toneladas de KCL60 que seriam retirados em na cidade de Anápolis (GO), entretanto não efetuou a entrega, mesmo após o pagamento e depois fugiu da cidade e não mais atendeu o cliente e nem o intermediador da venda dos produtos, gerando um prejuízo de R$ 3,8 milhões na época do golpe ocorrido no início do ano de 2022.

O estelionatário Jalles dos Santos Cirqueira será encaminhado de Palmas para Gurupi, onde o caso está sendo investigado por Policiais Civis da 89ª DP de Gurupi.