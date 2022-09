Share on Twitter

Por Wesley Silas

A Enfermeira Karol, esposa do Sargento Buarque, teve politraumatismo e encontra-se internada em estado gravíssimo no Hospital da Unimed de Gurupi.

“Eles estavam em atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas quando foram atingidos por um caminhão boiadeiro. O motorista do caminhão foi levado para a Delegacia de Gurupi por não ter habilitação e o motorista da ambulância teve um ferimento no braço e foi levado para delegacia porque ele teria parado a ambulância no meio da pista depois de uma curva”, informou o jornalista Jair Inocêncio.