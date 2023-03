Share on Twitter

Palmas foi palco de mais uma ocorrência de importunação sexual. Dessa vez, o crime aconteceu em um dos bares mais badalados da Capital.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) e deve ser investigado. A vítima, uma jovem de 24 anos, identificada como Victória, acusa o empresário Fabiano Miranda, ex-presidente do Ruraltins, de tê-la apalpado nas nádegas.

Conforme informações de testemunhas, Miranda, que tem 36 anos e é casado, estava visivelmente embriagado e o namorado da jovem, o também empresário Iratã Abreu, foi tomar satisfação com o acusado, o que gerou uma confusão generalizada no local. Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram o tumulto.

Por meio de nota, o Iratã Abreu disse que agiu “ exclusivamente, em defesa da integridade física e da dignidade ” de Victória. Segundo ele, o empresário importunou a sua companheira na frente de diversas testemunhas.

O caso também está sendo acompanhado pelo Escritório Stella Bueno Advocacia para Mulheres. Representante da vítima, o escritório destacou que já teve acesso às imagens das câmeras de monitoramento e que as gravações comprovam o crime. “ Agora estamos aguardando o fim da oitiva das testemunhas e o indiciamento do investigado”, disse por meio de nota.

A advogada Stella Bueno afirma que a importunação sexual é um crime grave, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão. “Com as provas que temos e o relato das testemunhas, acreditamos no indiciamento e condenação do investigado”, finalizou.

O Escritório Stella Bueno Advocacia para Mulheres, que representa V.R.R., vítima do crime de Importunação Sexual no último sábado, dia 18/03/23, no Restaurante Mercatto, informa que o Boletim de Ocorrência foi devidamente registrado junto à 1ª DEAM de Palmas, na terça-feira dia 21/03/2023 e que o inquérito policial já está bem adiantado:

“Já tivemos acesso às imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento e o vídeo registra claramente a importunação sexual à minha cliente. Agora estamos aguardando o fim da oitiva das testemunhas e o indiciamento do investigado”.

A Advogada afirma ainda que “a importunação sexual é um crime grave, cuja pena é de 2 a 8 anos de reclusão, então com as provas que temos e o relato das testemunhas, acreditamos no indiciamento e condenação do investigado”.

A respeito dos vídeos que circulam nas redes sociais desde o último sábado, 18 de março, venho a público me manifestar e esclarecer que meu envolvimento se deu, exclusivamente, em defesa da integridade física e da dignidade da minha companheira, Victória, que foi vítima de importunação sexual no restaurante Mercatto.

O agressor é membro de uma das famílias mais conhecidas do Tocantins, mas ainda assim, lamentavelmente, importunou minha namorada, violando sua honra e intimidade, na frente de inúmeras testemunhas sem qualquer pudor.

O caso já foi registrado perante às autoridades e todas as providências jurídicas cabíveis para que o agressor responda criminalmente por seus atos ilícitos já estão sendo tomadas. Na oportunidade, agradeço a todos que se solidarizaram com a Victória e que, assim como eu, estão indignados com o fato.

* Texto de autoria e responsabilidade da Jornalista Érica Lima