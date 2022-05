por Redação

O acidente aconteceu por volta das 17h deste domingo, 29, quando a canoa conduzida por um amigo de Adriano Piovesan e, supostamente, devido ao peso, ela acabou afundando no Rio Tocantins próximo a fazenda Canajuba. Adriano Piovesan era empresário da empresa Minas Lanche em Gurupi. “A situação emocional aqui tomou conta até dos profissionais de saúde, mas infelizmente, acabaram de confirmar o óbito.”, disse um policial militar à reportagem.

No desespero o empresário começou a se afogar, mas chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Peixe, mas não resistiu e faleceu. Os demais passageiros (familiares e amigos) e o condutor do barco saíram ilesos do acidente. “Eles passaram em frente nosso comércio massageando o peito do Adriano e perguntaram onde ficara o hospital”, disse um morador de Peixe.