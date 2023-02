da redação

As apreensões foram realizadas em ocorrências distintas. Na primeira ação os policiais do BPMA abordaram um veículo Chevrolet Prisma, de cor branca, conduzido por um indivíduo de 52 anos, momento em que localizaram no porta malas do automóvel 19 cartuchos de munição calibre 32. O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins.

Já em outra abordagem, a um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, os policiais e agentes encontraram 53 quilos de pescado. O material foi apreendido e na sequência doado à Secretária Municipal de Assistência Social de Lagoa da Confusão. Os agentes do Naturatins confeccionaram dois autos de infração no valor total de R$ 2.460,00.

Operação Piracema

Esta é mais uma etapa da Operação Piracema, realizada pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental e pelo Naturatins, que ocorre no período de 03 a 06 de fevereiro, com o objetivo de coibir a pesca predatória nos cursos hídricos tocantinenses, e cumprir a Portaria nº 152/2022 que define o período de defeso nos rios e lagos do Tocantins. Os órgãos esclarecem que as restrições de pesca em razão do período da Piracema seguem até o dia 28 de fevereiro.