por Redação

Um homem de 19 anos, suspeito pelo crime de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na cidade de Lagoa da Confusão, nesta quinta-feira, 10. A ação foi comandada pelo delegado Pedro Henrique Félix Bernardes, durante a operação “Cidade Blindada”, que está ocorrendo ao longo de toda essa semana naquela cidade e visa prender investigados por crimes de homicídio.

De acordo com o delegado, os policiais civis da 58ª DP de Lagoa e da 59ª DP de Cristalândia, em apoio às equipes da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Paraíso do Tocantins, monitoraram uma residência, localizada no centro da cidade, onde um indivíduo suspeito de praticar um crime de homicídio estaria escondido.

“Ocorre que durante o monitoramento, os policiais civis perceberam uma movimentação constante de pessoas entrando e saindo do imóvel”, disse a autoridade policial. Desse modo, os agentes foram até a casa, e após consentimento de uma moradora, e flagraram um intenso comércio de substâncias entorpecentes.

Durante as buscas, os agentes encontraram várias porções de cocaína, além de máquinas de cartão de crédito, dentre outros petrechos, utilizados na mercancia de drogas. Indagada sobre os fatos, a moradora afirmou que todo material pertencia ao suspeito, que estaria em seu local de trabalho no momento.

Diante das informações, os agentes foram até o estabelecimento comercial, onde localizaram o homem que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, ele foi recolhido à Unidade Regional Penal de Paraíso, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Segundo o delegado Pedro Henrique, a ação foi muito exitosa, uma vez que um suspeito de tráfico foi preso e um ponto de venda de drogas foi desarticulado. “Durante a operação tínhamos o objetivo de capturar um foragido da justiça por homicídio e acabamos, localizando e fechando um ponto de venda de drogas e efetuando a prisão de um suspeito de tráfico. Assim, a população de Lagoa da Confusão poderá ter mais segurança e tranquilidade”, explicou a autoridade policial.