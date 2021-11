por Redação

Com o intuito de trazer mais recursos para o município, nesta sexta-feira,12, o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, acompanhado do presidente da Agência Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), Sargento Jenilson, participou da inauguração da sede própria da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Palmas.

Localizada na capital do estado, Palmas, a nova estrutura traz melhorias fundamentais na qualidade de trabalho aos policiais rodoviários federais, servidores administrativos e demais colaboradores; além de conforto na prestação de serviços e atendimentos à sociedade.

Em sua composição, o prédio de dois pisos conta com sala de controle operacional, auditório para 66 lugares com sala de projeção, sala de reuniões, sala de treinamento, copa e banheiros. Inclui também os departamentos da administração como o gabinete do Superintendente, núcleo financeiro, de pessoal, recursos de multa e atendimento ao público.

“Hoje o nosso Tocantins conta com cinco postos da PRF dentro do Estado localizados nos municípios de Gurupi, Paraíso, Guaraí, Araguaína e na Divisa do Tocantins com Estreito-MA, mas de acordo com o Diretor Geral da PRF Silvinei Vasques há recurso empenhado para abrir outros duas novas Unidades Operacionais (UOPs) nas Cidades de Natividade-TO e Taguatinga-TO”, disse o vice-prefeito Gleydson Nato ao Portal Atitude.

Durante o evento, a PRF fez a doação de seis veículos à Prefeitura de Gurupi, por meio da AMTT. “A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Tocantins, por meio de Termo de Acordo Técnico firmado nesta sexta-feira entre a PRF e a Prefeitura de Gurupi, está disponibilizando os sistemas de gestão e fiscalização da PRF, além da doação de 03 Viaturas sendo, 02 Motocicletas e 01 Camionete que serão entregues esse ano para as atividades de fiscalização e segurança viária da AMTT em Gurupi”, frisou o presidente da AMTT, Sargento Jenilson.

Presente no evento realizado em Palmas, o vice-prefeito de Gurupi, Gleydson Nato, falou sobre o empenho da atual gestão para trazer esses benefícios ao município.