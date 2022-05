Share on Twitter

Neste último final de semana equipe da PRF abordou um caminhão tipo cegonha no km 666 da BR 153, no município de Gurupi/TO. O veículo estava carregado com 11 carros, dentre eles, um Jeep/Renegade 1.8 Au, cor branca. Ao iniciar os procedimentos de fiscalização, foi verificado que para o Jeep constava uma ocorrência ativa de roubo.

da redação

A equipe conseguiu realizar contato com a vítima do ocorrido, confirmando a situação. O condutor da cegonha declarou só fazer o transporte para uma empresa, sendo qualificado como testemunha do fato.

Diante das informações acima, o veículo recuperado foi encaminhado à Polícia Civil em Gurupi.