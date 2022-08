Por Redação

Em continuidade às ações de combate à criminalidade, deflagradas pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na região sul do Estado, na tarde desta segunda-feira, 15, policiais civis da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (8ª DEIC), de Gurupi, coordenados pelo delegado-chefe da unidade, Rafael Falcão, efetuaram a prisão de um homem de 20 anos, no centro da cidade.

Investigado como sendo um dos fornecedores de drogas para traficantes do município de Palmeirópolis, o indivíduo foi capturado, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Gurupi, durante as ações de mais uma etapa da operação Hórus.

Foragido da operação Parabellum

Segundo o delegado Rafael, o homem já era considerado foragido da Justiça, uma vez que no último mês de junho, conseguiu escapar de um cerco policial na cidade de Gurupi. Na ocasião, a 8ª Deic, juntamente com a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi deflagrou a operação Parabellum, visando combater o tráfico de drogas em Gurupi e Palmeirópolis, resultando nas prisões de oito traficantes que agiam nas cidades, localizadas no do sul do Estado.

“Naquela ocasião, o indivíduo preso hoje, já havia sido identificado, mas conseguiu fugir da ação policial. Porém, as investigações continuaram e na tarde desta segunda-feira, ele foi localizado e, com apoio de agentes da 3ª Divisão de Homicídios e da 7ª DRPC, conseguimos efetuar a captura do mesmo”, pontuou a autoridade policial.

Enfraquecimento do tráfico

Ainda conforme o delegado Rafael Falcão, a captura do investigado é mais um duro golpe contra o tráfico de drogas na região sul do Estado. “Trata-se de um dos principais fornecedores de entorpecentes para traficantes que abasteciam pontos de vendas de drogas em Palmeirópolis, e com a prisão do indivíduo, a população da cidade ganha mais paz e tranquilidade”, disse a autoridade policial.

Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi recolhido à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.