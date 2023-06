Share on Twitter

Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio da 7ª Delegacia Regional de Gurupi (7ª DRPC), com apoio de policiais civis da 8ª Divisão de Investigações Criminais (8ª DEIC), efetuou na tarde desta quinta-feira, 15, a prisão de um homem de 20 anos, suspeito de adquirir moeda falsa.

De acordo com o delegado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, a Polícia Civil havia recebido informações repassadas pela Polícia Federal, de que no último dia 9, um indivíduo já devidamente identificado, iria retirar cédulas falsas na agência dos Correios de Gurupi.

“Com base nas informações, nos mobilizamos e fomos para o local, no sentido de efetuar o flagrante do homem, que por sua vez, não compareceu até o estabelecimento”, explica o delegado Joadelson.

Porém, na tarde desta quinta-feira, o delgado-regional foi acionado pelo gerente dos Correios, o qual informava que uma pessoa estava portando uma declaração em nome do indivíduo já investigado e que pretendia retirar a mercadoria ilegal. Diante dos fatos, o delegado acionou uma equipe policial que compareceu aos Correios e abordou o suspeito no exato momento em que ele acabara de retirar o envelope contendo as notas falsas.

Após a abordagem, o indivíduo recebeu ordem para abrir o envelope, o qual continha as dez notas falsas de R$ 100,00, totalizando R$ 1 mil em dinheiro falso. Desse modo, o indivíduo recebeu voz de prisão, momento em que acabou confessando ser o dono do dinheiro falso e que já havia adquirido outras vezes, sempre nos mesmos moldes.

“O jovem ressaltou que utilizou o aparelho celular de sua mãe para fazer as transações ilegais, pois estava sem telefone e fazendo a aquisição de dinheiro falso pela internet”, disse a autoridade policial. Com base nas informações, os policiais civis foram até a residência do flagrado, onde informaram sua mãe sobre a prisão e também apreenderam os aparelhos celulares que teriam sido utilizados nas negociações ilegais.

Em continuidade às diligências, os agentes também foram à casa do homem que estava sendo investigado inicialmente, mas não o localizaram. Assim, o autor foi conduzido até a Central de Atendimento da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de adquirir moeda falsa. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o indivíduo foi recolhido à Unidade Penal Regional de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

O caso será repassado para a Polícia Federal que dará continuidade as investigações, visto trata-se de um crime federal.