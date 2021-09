Vários itens furtados de um estabelecimento comercial e também de uma chácara na cidade de Formoso do Araguaia foram recuperados por meio de ação investigativa realizada por policiais da 84ª Delegacia de Polícia Civil.

da redação

Durante a ação, que foi coordenada pela delegada-chefe da unidade, Thuanny Rúbia Ferreira da Silva, além de localizar e apreender objetos como uma motosserra e um carrinho de bebê, os policiais civis também efetuaram a prisão de um homem de 38 anos pelo crime de receptação. As investigações também revelaram que os furtos foram praticados por um indivíduo, que ainda se encontra foragido. Durante a prática dos crimes, o homem teria sido auxiliado por um adolescente de 16 anos que já foi identificado.

No decorrer das diligências investigativas, os agentes localizaram o menor que estava de posse de vários objetos furtados. Ele também foi identificado como um dos autores do furto de uma chácara ocorrido, no último final de semana. Ao ser ouvido pela autoridade policial, o adolescente confessou que teria participado do furto com um maior de idade, o qual é usuário de drogas.

Encomenda de traficante

O menor também afirmou que um traficante da cidade de Formoso do Araguaia teria encomendo os objetos furtados, sendo blusas femininas e também um carrinho de bebê para dar para a esposa do traficante que estaria gravida. Com o aprofundamento das investigações, o menor levou os policiais até a casa de um indivíduo, o qual teria adquirido o motosserra em troca de porções de cocaína.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a sede da 84ª DP, onde a delegada Thuanny Rubia, fez a autuação do mesmo pelo crime de receptação. Contudo, o suspeito pagou a fiança, arbitrada pela autoridade policial e, com isso, responderá ao processo em liberdade, de acordo com a legislação em vigor.

Os objetos serão periciados em, logo após, devolvidos aos seus verdadeiros proprietários.