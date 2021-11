Uma mulher de 47 anos, condenada pelo crime de tráfico de drogas, foi presa pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), durante ação realizada por policiais civis da 14ª Central de Atendimento da PC, em Dianópolis, no sudeste do estado, no início da tarde desta sexta-feira, dia 12.

Segundo o delegado regional, Márcio Duarte Teixeira, a ação ocorreu quando a mulher compareceu até a sede da 14ª CAPC, de Dianópolis, a fim de registar um Boletim de Ocorrência. “No decorrer do registro policial solicitado pela mulher, os policiais civis efetuaram levantamentos sobre a vida pregressa da mesma e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ela, oriundo da 4 Vara Criminal de Palmas”, disse o delegado.

Após os levantamentos feitos, os policiais descobriram que a mulher havia sido condenada por tráfico de drogas. Ao ser questionada, a mulher disse aos policiais que havia sido condenada a 10 anos de prisão ainda no ano de 2008. Ocorre que, durante o cumprimento da pena, a mulher obteve o benefício de uma saída temporária e não mais retornou à unidade penal para dar continuidade a pena imposta, passando a ser considerada foragida da Justiça.

Após a prisão da foragida, a autoridade policial deu cumprimento ao mandado judicial e, depois de passar pelos procedimentos legais cabíveis, a mulher será entregue à custódia do sistema prisional do Tocantins e, posteriormente, encaminhada a uma Unidade Penal Feminina de Talismã, onde deverá cumprir o restante da pena a qual foi condenada.