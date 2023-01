da redação

Com a prisão, a delegada concluiu o Inquérito Policial instaurado ainda em 2022, que resultou no indiciamento da mulher. “Instauramos o procedimento para apurar a conduta de uma narcotraficante que atuava na cidade desde quando era adolescente. Ocorre que mesmo após completar a maioridade penal, ela não parou com a mercância de drogas ilícitas. E o mais agravante é que, em meados do ano passado, apreendemos um adolescente que fazia a distribuição de drogas ilícitas para a referida investigada. Ele estava com um montante em dinheiro, oriundo da venda de entorpecentes, que seria repassado a ela, configurando assim, o crime de corrupção de menores”, detalha a delegada.

Percebendo que era alvo de investigação, a acusada deixou a cidade. No entanto, as investigações prosseguiram e diante das provas coletadas, a autoridade policial representou pela prisão da suspeita, que foi deferida pela Comarca local.

“Seguimos monitorando toda essa situação e, logo no início do ano, obtivemos a informação de que a investigada havia voltado para cidade. Iniciamos as buscas e na data de hoje, a própria acusada procurou a Delegacia para saber do que se tratava. Então, após ser formalmente interrogada foi dada voz de prisão”, informou a delegada.