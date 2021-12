Share on Twitter

por Redação

Um homem de 25 anos, suspeito de invadir uma residência onde uma professora dava uma aula online, em Araguaína, no norte do estado, e roubar diversos pertences, foi preso no final da tarde deste domingo, dia 13, por meio de uma ação conjunta realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar.

De acordo com o delegado Felipe Crivellaro, o indivíduo foi conduzido pela Polícia Militar após ser flagrado com um aparelho televisor que é de propriedade da vítima, e havia sido roubado pelo homem, na última quinta-feira, dia 9, juntamente com outros bens da professora.

“Inicialmente, o homem seria autuado pelo crime de receptação, porém, como já tínhamos uma investigação aberta para apurar o crime que vitimou a professora e teve grande repercussão na cidade, conseguimos identificá-lo como sendo o autor do crime de roubo circunstanciado com arma de fogo”, disse a autoridade policial.

Diante dos fatos, a vítima foi informada de que um de seus bens havia sido recuperado e foi até à Central de Atendimento da Polícia Civil, onde reconheceu o suspeito. Durante o tempo em que o homem passou na unidade policial, o delegado representou junto ao Poder Judiciário pelo mandado de prisão contra o indivíduo, que foi deferido pelo juiz plantonista. Desse modo, o homem foi preso como o principal suspeito pelo roubo, mediante cumprimento a ordem judicial.

A televisão foi recuperada e após perícia, será devolvida à verdadeira dona. Para o delegado Felipe Crivellaro, a captura do suspeito é de suma importância, pois trata-se de um indivíduo de alta periculosidade e que já responde a crimes como tentativa de homicídio, roubo e além disso, usava uma tornozeleira eletrônica. “O crime cometido contra a professora teve muita repercussão na cidade de Araguaína e, com a prisão do suspeito, a Polícia Civil dá uma resposta célere à sociedade, uma vez que ele foi encontrado menos de quatro dias após o crime”, disse.

O crime

Na tarde da última quinta-feira, 9, a professora estava em sua residência ministrando uma aula online para uma de suas turmas de alunos, quando em determinado momento abriu a porta da residência a fim de melhorar a iluminação e quando se virou se deparou com um homem lhe apontando uma arma de fogo.

A docente conta que foi obrigada a entrar em um dos quartos da casa e deitar no chão enquanto o suspeito roubava vários de seus pertences, incluindo um notebook, aparelhos celulares e demais itens. Em seguida, o homem fugiu da residência levando inclusive o caderno de anotações da professora.