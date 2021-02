As adolescentes de 16 e 12 anos estavam em um bar acompanhadas por um homem de 40 anos. A jovem de 16 anos consumia bebida alcoólica.

Por Redação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou na noite de sábado, 20, duas adolescentes em situação de vulnerabilidade, ambas estavam em um bar localizado no km 451.0 da BR 153, no município de Barrolândia/TO.

Na ocasião, a equipe da PRF realizava ações de combate à exploração sexual infantil, quando em uma das fiscalizações realizadas nos estabelecimentos comerciais às margens da BR 153, deparou-se com duas adolescentes em um bar.

Verificou-se que a adolescente de 16 anos consumia bebida alcoólica fornecida por um homem de 40 anos que acompanhava ela e a outra adolescente na mesa. Não havia nenhum parentesco entre eles, tendo o homem alegado que estava no bar consumindo bebida alcoólica, quando chegaram três meninas e uma delas pediu que ele pagasse bebida alcoólica para ela, tendo ele atendido o pedido.

O proprietário do bar, que estava no local, foi questionado sobre a situação irregular, tendo alegado que apenas vendeu a bebida alcoólica para pessoas maiores de idade, não tendo percebido a adolescente estava consumindo a bebida.

Diante dos fatos, o homem de 40 anos e o proprietário do bar foram presos em flagrante enquadrados no crime previsto no art. 243 do ECA – Vender, fornecer, servir, ministrar, entregar, produtos que possam causar dependência a criança ou adolescente. Os detidos foram encaminhados para Delegacia da Polícia Civil em Miracema para continuidade dos procedimentos legais.

O Conselho Tutelar foi acionado, mas alegou impossibilidade para comparecimento no local. A mãe de uma das adolescentes foi ao local e ficou responsável pelas menores.