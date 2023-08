Share on Twitter

da redação

O caso foi registrado na noite desta terça-feira (22). A criança sumiu da frente de casa perto das 17h e só foi encontrada por volta das 20h. Ela estava perto do local onde teria sido estuprada pelo suspeito, que tentou fugir ao ser flagrado por pessoas que ajudavam nas buscas pela menina.

Ele correu para uma área de mata e quase foi linchado por populares, mas acabou capturado pela Polícia Militar (PM). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que no local, perto do bueiro, havia objetos e roupas aparentemente do homem. Também estavam caídas roupas cobertas de sangue que eram usadas pela vítima.