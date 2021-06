O crime foi registrado no início desta tarde de sexta-feira (25) na Avenida Dueré no bairro Pedroso do município gurupiense. As vítimas entraram em luta corporal utilizando armas brancas.

Por Régis Caio

Segundo as primeiras informações da polícia, dois homens morreram em uma casa após um desentendimento. Na confusão eles lutaram, cada um utilizando uma faca e ambos acabaram se atingindo com os golpes. Os dois homens não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados, mas segundo testemunhas eles são conhecidos como Nan Nan e Guereba. Neste exato momento a Polícia Militar e Perícia estão no local da ocorrência.