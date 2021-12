A dupla é suspeita de cometer diversos roubos em Gurupi, que atuava utilizando uma arma de fogo artesanal e um veículo Ford Fiesta de cor prata.

Na madrugada desta quarta-feira, 22, a Polícia Militar durante patrulhamento foi informada sobre a uma tentativa de roubo e conseguiu localizar dois suspeitos. Com eles foi apreendido uma arma de fogo artesanal. Os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes juntamente com a arma de fogo.

A Polícia Militar foi abordada por um cidadão informando que foi vítima de uma tentativa de roubo realizada por dois homens com capacete. Os militares já estavam com as características de indivíduos e de um veículo Ford Fiesta, que haviam roubado diversos estabelecimentos comerciais em Gurupi.

Os militares identificaram um veículo com as mesmas características e ao se aproximar, os envolvidos fugiram, sendo abordados pelos policiais nas imediações. Os homens possuíam os mesmos atributos dos infratores que cometeram os roubos e dentro do interior do veículo foi encontrado um capacete semelhante ao utilizado nas práticas delitivas. Um dos suspeitos possuí uma tatuagem parecida com a de um dos autores do roubo, conforme identificado nos vídeos dos crimes. Foi encontrada uma arma de fogo de fabricação artesanal e de calibre indefinido, também similar a utilizada na prática dos roubos.

Diante das evidências e da constatação do porte da arma de fogo, os indivíduos foram apresentados, juntamente com a arma, à Central de Flagrantes de Gurupi e autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.