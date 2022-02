Dois homens foram presos nesta segunda-feira (22) acusados de roubo no município de Gurupi. Os crimes vinham ocorrendo desde a semana passada e segundo a PM a dupla agia em uma moto.

da redação

“A Equipe de Força Tática recebeu informações via rádio sobre um roubo que acabara de acontecer na Rua 13 com a Avenida Maranhão, de posse das informações das vestimentas e do veículo utilizado no roubo uma moto de cor vermelha, esta equipe iniciou o patrulhamento tático especial pelo setor Vila Nova quando avistamos dois indivíduos em atitude suspeita. Foi feito o cerco onde após resistirem a prisão foi necessário o uso da força física para detê-los”, informou a PM.

Com os envolvidos, os militares apreenderam uma moto roubada, aparelhos eletrônicos e um revólver. Os envolvidos foram para delegacia.