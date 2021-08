Share on Twitter

Na madrugada desta quarta-feira, 25, equipe de Força Tática do 4°BPM, com apoio da polícia civil prendeu dois homens por tráfico interestadual de drogas.

por Régis Caio

As prisões ocorreram em patrulhamento tático pela vicinal da BR-153, em Crixás do Tocantins, quando a PM avistou uma Caminhonete às margens da BR parada. A guarnição ao se aproximar visualizou um ocupante do veículo desembarcando, e logo em seguida dispersou um volume em uma sacola.

“Foi realizado a abordagem ao veículo, onde foi localizado porções de substância análoga a cocaína, 02 celulares, R$250,00 e após varredura pelo local foram encontrados oito tabletes de maconha prensada, pesando aproximadamente cinco quilos; um dos envolvidos então confessou que vieram de Porangatu/GO; destino Crixás onde entregariam o entorpecente para uma pessoa não identificada”, informou a polícia.

Os envolvidos foram levados para a delegacia e autuados por tráfico de drogas.