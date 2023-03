Share on Twitter

da redação

Comandada pelo delegado Breno Eduardo Campos Alves, a ação teve o objetivo dar cumprimento a mandados de busca e apreensão em endereços de pessoas envolvidas com os crimes, bem como dar cumprimento a duas prisões preventivas em desfavor dos dois alvos, que são investigados pelos crimes que ocorreram nos dias 09 e 10 de janeiro do corrente ano e deixaram uma pessoa morta e uma ferida por disparos de arma de fogo.

Crimes

Conforme explica a autoridade policial, no último dia 9 de janeiro, uma residência foi invadida no Setor Lago Sul IV e uma vítima foi alvejada por seis disparos de arma de fogo. Ela foi levada ao hospital regional e sobreviveu. No dia seguinte, uma outra residência foi invadida e uma vítima foi alvejada, desta vez, um disparo fatal na região da cabeça.

Tão logo foi informada sobre os casos, a 2ª Divisão de Homicídios passou a investigar os dois crimes e encontrou elementos informativos que se relacionavam, apontando para os dois homens, os quais também são moradores do bairro. Com base nas informações levantadas, a autoridade policial representou pelas prisões dos dois indivíduos.

Durante o cumprimento das ordens judicias, os policiais civis localizaram e apreenderam duas motocicletas, duas armas de fogo, dois carregadores, entre outros itens. Além de ser preso em cumprimento a mandado judicial, o homem de 30 anos também foi capturado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O segundo indivíduo, de 37 anos, foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, os dois investigados foram encaminhados à Unidade Penal de Araguaína, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

O delegado Breno Eduardo Campos Alves informou que se trata de uma investigação em andamento, mas que busca, também, frear a ação de indivíduos que atuam de forma paralegal. “As investigações estão sendo intensificadas para que possamos elucidar todas as circunstâncias desses crimes”, disse o delegado.