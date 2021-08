A prisão dos dois homens foi feita por policiais militares do 4ºBPM nesta última terça-feira (04) no centro da cidade. Com os envolvidos foram apreendidos quase R$ 10 mil reais.

por Régis Caio

Segundo a PM, a ocorrência iniciou após militares de serviço na cidade de Minaçu-GO informarem um possível estelionato em andamento contra agências bancárias da cidade de Gurupi, pois eles haviam detido algumas pessoas naquela cidade e estes disseram que integrantes da mesma quadrilha estariam no município gurupiense com objetivo de praticar o mesmo delito.

“De posse da informação iniciamos o patrulhamento tático e localizamos o veículo utilizado pelos infratores estacionado na Avenida Pará”, informou a polícia. Com um dos abordados foi apreendido R$ 3.342,00, na sequencia um segundo envolvido foi preso em um hotel da cidade e com ele foi encontrado R$ 4.434,00.

Os suspeitos afirmaram aos policiais que praticaram saques na Agência da Caixa Econômica Federal utilizando documentos falsos e que haviam descartados estes documentos em um vaso sanitário de um restaurante, juntamente com os comprovantes de saque.

“Após as abordagens fizemos contato com os funcionários da agência que foi alvo do estelionato e conseguiram o extrato dos saques realizados, sendo que no interior do veículo dos autores foi encontrado comprovante de outro saque realizado no mês de julho na mesma agência no valor de R$ 4.991,00 e um RG falsificado”, enfatizou o 4ºBPM.

A dupla foi levada para a delegacia e foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato.