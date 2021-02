Na manhã desta quarta-feira, 24, no centro de Aliança do Tocantins, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) com o apoio de agentes da Polícia Civil, realizaram a prisão de uma mulher, 25 anos, e de um homem, 24 anos, suspeitos de tráfico de entorpecentes.

Da redação

Em poder da dupla os policiais apreenderam aproximadamente um quilograma de maconha (Cannabis Sativa).

Uma equipe de policiais militares realizavam patrulhamento em Aliança do Tocantins na noite de terça-feira, 23, quando receberam a denúncia de que chegaria à cidade uma traficante que provavelmente estaria com drogas. Os policiais realizaram monitoramento durante toda a noite, sendo posteriormente informados de que a droga só chegaria por volta das 08h.

Já na manhã de quarta-feira, 24, os policiais militares realizaram a troca de turno, sendo então repassadas as informações aos agentes da Polícia Civil do município, que juntamente com um dos policiais militares que estava em sua folga, passaram a monitorar o local informado pelo denunciante.

Por volta das 09h20, os três policiais visualizaram a aproximação de um casal em uma motocicleta Honda CBX/200 Strada e realizaram a abordagem, sendo localizado na bolsa da mulher aproximadamente um quilograma de maconha. Questionada sobre a droga, a mulher confessou que estaria na cidade para a prática do tráfico de drogas e que o homem só estaria lhe acompanhando à cidade.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida à Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido e a motocicleta, sendo apresentados pelos agentes de Polícia Civil, e autuados por tráfico de drogas.