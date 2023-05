da redação

Dois homens de 29 e 45 anos foram presos na manhã de quarta-feira, 24, quando estavam acampados às margens do rio Javaés, na Ilha do Bananal, município de Pium, em posse de duas armas de fogo e drogas.

A ação ocorreu durante abordagem a um acampamento, realizada pelos policiais militares pertencentes ao Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e técnicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Durante a vistoria os profissionais localizaram, no interior das barracas de camping, duas armas de fogo de calibre de uso permitido, sendo um rifle CBC calibre 22 com 45 munições intactas, e uma pistola Taurus calibre 380 com seis munições intactas, de propriedade do homem de 45 anos.

Também foi localizado durante a abordagem, a quantidade de 18,5 gramas de substância análoga à cocaína, em pasta base, de propriedade do homem de 29 anos.

Os dois indivíduos receberam voz prisão e ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes da Polícia Civil, na cidade de Paraíso do Tocantins, onde foram lavrados os respectivos autos de prisão em flagrante e Termo Circunstanciado de Ocorrência. Além de serem multados pelos técnicos do ICMBio em R$ 1.000,00 (mil) reais, pela infração ambiental de penetrar em Unidade de Conservação com instrumentos próprios para caça ou exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.