A Polícia Militar prendeu na madrugada dessa quarta-feira, 17, dois homens de 36 e 35 anos, por furto de cabo de fiação subterrânea da iluminação pública, na Avenida B do setor Nova Fronteira, em Gurupi. Foram apreendidos com os infratores vários fios retidos da rede pública.

da redação

A viatura foi acionada via “190” para atender um furto em andamento. Segundo a denúncia anônima havia dois indivíduos furtando cabos elétricos da rede pública, na Avenida B, setor Nova Fronteira. Ao chegar no local, os policiais encontraram os suspeitos com alicate que estava sendo usado para cortar os cabos. Foi realizada a abordagem nos autores e nada foi encontrado. Indagados a respeito dos cabos, um deles disse que estava desempregado e precisava de dinheiro e iria vender os cabos. Já havia um grande volume de cabos cortados.

Diante das circunstâncias, os autores foram presos em flagrante e encaminhados para Central de Flagrantes, juntamente com a fiação apreendida. Na delegacia, eles foram autuados pelo crime de tentativa de furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas.