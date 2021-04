Na tarde desta segunda feira, 19, a Polícia Militar por meio da Força Tática do 4º BPM, prendeu dois indivíduos por tráfico de entorpecentes em Gurupi e apreendeu, com os suspeitos, 3,5 quilos de maconha, 250 gramas de crack, 200 gramas de cocaína além de outros objetos.

da redação

A Agência Local de Inteligência do 4º BPM identificou uma pessoa em atitude suspeita nas proximidades do Parque de Exposições Agropecuária em Gurupi e diante do fato, a equipe da Força Tática do 4ºBPM, de imediato, deslocou até o local encontrando o homem em um veículo. Ao proceder a abordagem e busca veicular foi encontrado, no banco dianteiro do passageiro, 500 gramas de substância análoga à maconha. Ao ser questionado, o suspeito disse que iria apenas fazer a entrega da droga e que havia pegado a substância no setor Jardim dos Buritis em Gurupi, no interior de uma residência abandonada.

Com essas informações, os militares deslocaram ao endereço informado e encontraram um homem que estaria lá aguardando o retorno do indivíduo para pegar o dinheiro proveniente da venda da droga. Ao perceber a chegada da polícia, o homem tentou fugir do local porém não teve êxito e foi contido pela equipe da Força Tática.

No interior da casa abandonada a Polícia Militar localizou 3,5 quilos de substância análoga à maconha, 250 gramas de substância análoga à crack, 200 gramas de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, embalagens saco zip, papel filme, 03 celulares além de R$ 1.816 em espécie e outros objetos.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram apresentados na Central de Flagrantes onde os infratores foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico.