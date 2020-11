Dupla é detida após roubo e efetuar disparo em via pública em Gurupi

Na noite de domingo, 22, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem de 19 anos e apreenderam um adolescente de 17 anos, acusados de praticarem roubos a transeuntes.

A PM localizou em poder dos acusados dois aparelhos celulares, um revólver calibre 38, duas munições do mesmo calibre e uma motocicleta Honda Biz, utilizada nas práticas delituosas.

O crime aconteceu no setor Aeroporto em Gurupi. De acordo com uma das vítimas, que acionou a PM, os dois homens haviam roubado o seu aparelho celular mediante ameaça com a arma de fogo e após o crime efetuaram disparos no portão de uma residência, tendo fugido na motocicleta logo em seguida.

De imediato, a PM iniciou as diligências que resultaram na localização, abordagem e detenção dos suspeitos no trevo Sul da Avenida Goiás com a BR-153. Durante a revista, os policiais localizaram a arma de fogo, as munições e os dois aparelhos celulares com o homem. Em consulta ao sistema Detran-net constatou-se que a motocicleta continha restrição de roubo, fato ocorrido no último dia 19 deste mês.

O homem e o adolescente comparsa da ação delituosa receberam voz de prisão e juntamente com o material apreendido foram apresentados na Delegacia Central de Flagrantes para os devidos procedimentos. Ressalta-se que as vítimas reconheceram os autores, os quais foram autuados pelos roubos.