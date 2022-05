Na noite deste último domingo (08) dois homens foram baleados no setor Santa Cruz em Gurupi. As vítimas foram atendidas pelo Samu e encaminhadas para o Hospital Regional da cidade.

da redação

Conforme testemunhas as vítimas estavam de frente a uma residência quando foram atingidas pelos disparos pelos suspeitos. Com essas duas tentativas de assassinato, a cidade registrou durante o final de semana quatro pessoas atingidas por disparos de arma de fogo, duas morreram.

O primeiro caso foi registrado no setor Jardim da Luz, quando um homem foi morto a tiros na madrugada de sábado (07). Segundo testemunhas, ele estava dentro de um carro quando foi atingido por tiros. Uma mulher também estava no veículo e presenciou o crime.

Já no final da madrugada deste domingo (08) um jovem de 20 anos foi morto a tiros durante uma festa que ocorria no bairro Vila Nova. Segundo a polícia, Clailton Rodrigues Aguiar, participava do evento quando uma confusão ocorreu no final da madrugada. O autor do crime, ainda não identificado, atirou quatro vezes contra a vítima que morreu na hora.